Dem Neuling aus Bayern wurde in der Tourismusregion Pyhrn-Priel als Investor der rote Teppich ausgebreitet. Zeitungen und Rundfunk verlautbarten vor vier Jahren, dass Dirk K. seinen eigenen Angaben zufolge sieben Millionen Euro in die Hand nehmen werde, um den Hotelkomplex Bischofsberg – in einer einzigartigen Lage, aber wirtschaftlich heruntergekommen – in Edlbach zu kaufen und zu einem Klasseherbergsbetrieb zu modernisieren.