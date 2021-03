"Profactor" bringt Robotern das Drapieren bei

Eine Fasermatte auf einen gewölbten Rotor eines Windrades aufbringen, dafür fehlt Maschinen einerseits das Gefühl und andererseits die Rücksichtnahme, den Arbeitskollegen nicht nieder zu rempeln. Nur die Roboter im Steyrer Forschungslabor "Profactor" sind über diese Tollpatschigkeit schon hinweg und fangen an, sich zu benehmen. Vier Jahre läuft über die Steyrer Technikschmiede ein EU-Entwicklungsprojekt "DrapeBot", das nebeneinander die Vorteile menschlicher und maschineller Werktätigkeit bei kniffligen Drapierarbeiten vereint. Starre Bauteile miteinander zu verbinden ist für Roboter ein Kinderspiel. "Mit Textilien umzugehen ist aber nur für uns Menschen ein Leichtes und gleichzeitig schwierig für einen Roboter", erklärt Sebastian Zambal, Projektmanager bei "Profactor". Also braucht es eine Fülle neuartiger Sensoren, damit der Roboter auch mit der Montage von Textilien zurechtkommt, was in der Automobil- und Flugzeugindustrie immer mehr gefordert wird. Manche Tätigkeiten werden aber für die Maschine noch immer zu knifflig bleiben, die erledigt der für verschiedenste Anfordernisse flexible Arbeiter aus Fleisch und Blut. Voraussetzung ist, dass er dem Roboter vertrauen kann, dass dieser nicht als Blindgänger am Fließband den eisernen Arm ausfährt. (feh)

