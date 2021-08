Probeführerscheinbesitzer wollte mit Blaulicht an Stau vorbei

Der Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 2.20 Uhr mit seinem Auto auf der Pyhrnautobahn Richtung Graz unterwegs. Im Gemeindegebiet Klaus musste er die Autobahn wegen einer Sperre verlassen. Als er in einen Stau geriet, nahm er einen LED-Scheibenblitzer aus dem Handschuhfach, befestigte das Blaulicht an der Windschutzscheibe, um andere Autofahrer dazu zu bringen, ihm den Weg frei zu machen. In der Nähe befanden sich jedoch Polizeibeamte und beobachteten den jungen Mann.

Er wurde noch im Abfahrtsbereich zur Kontrolle angehalten. Der 20-Jährige war leicht alkoholisiert; ein Alkotest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Zudem hatte er eine geringe Menge Cannabis dabei.

Der 20-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Steyr wegen Vergehen nach dem Notzeichengesetz, der Nötigung und dem Suchtmittelgesetz, sowie der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntagvormittag. Die Weiterfahrt wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig untersagt.