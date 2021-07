Der religiöse Lebensweg des 1979 in Gera in Thüringen geborenen P. Stephan Eberhardt begann erst spät: Er wurde erst am 2. Dezember 2007 getauft, rund ein Jahr später gefirmt und erhielt den Ordensnamen Stephan, nachdem er am 16. September 2011 bei den Zisterziensern von Schlierbach eingekleidet wurde. Nach der Einfachen Profess 2012 begann er das Studium an der Päpstlichen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz, das er im März 2020 beendete. Am 6. September 2015 legte P.