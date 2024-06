Pride-Parade am 7. Juli: Steyr setzt ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt

Die Verunstaltung des Regenbogen-Zebrastreifens auf der Dukartstraße ist vielen noch in Erinnerung. Im vergangenen Jahr war der bunte Schutzweg zweimal mit Parolen beschmiert worden.

Die für Gleichbehandlung zuständige Stadträtin Katrin Auer (SP) ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen: "Ich werde diesem Thema nachhaltig Aufmerksamkeit schenken und weiterhin Aktivitäten setzen." Sichtbares Zeichen dessen ist der Pride-Monat Juni. Nach dem Erfolg in den Vorjahren findet auch heuer eine Steyrer Pride-Parade statt, bei der für die LGBTQIA+-Anliegen sensibilisiert wird. Die Stadt ist dieses Jahr wieder mit Regenbogen in allen Varianten geschmückt: Fahnen, ein Zebrastreifen, eine Parkbank und Blumenbeete sind seit Juni bunt gestaltet, ebenso leuchten die Rathausfenster. Höhepunkt ist die Pride-Parade am Sonntag, 7. Juli, die ab 14 Uhr vom Museum Arbeitswelt über Röda, Promenade, Citypoint, Stadtplatz, Enge und Badgasse zurück zum MAW führt. Sie steht unter dem Motto "Demokratie & Vielfalt". Zuvor gibt es von 10 bis 12 Uhr einen Pride-Brunch im Jugendzentrum Gewölbe. Von 12.30 bis 13.30 Uhr beten die Pfarrer Franz Wöckinger (katholisch) und Markus Gerhold (evangelisch) als Pride Prayer vor der Michaelerkirche für Vielfalt und Toleranz.

