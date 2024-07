Prestigeduell im Landescup: Vizemeister Dietach fordert Traditionsklub Vorwärts

In der Fußball-Arena geht es um 18.30 Uhr gegen Vorwärts Steyr. Der Vizemeister der OÖ-Liga rechnet sich gegen den favorisierten Regionalligisten und Traditionsklub aus Steyr Außenseiterchancen aus. "Nichts ist unmöglich", sagt Sektionsleiter und Gastgeber Harald Schreiberhuber den OÖNachrichten. Die Generalprobe ist für Dietach danebengegangen. Im ÖFB-Cup musste man sich in der ersten Runde in einer Hitzeschlacht Hertha Wels vor 700 schwitzenden Zuschauern mit 2:0 geschlagen geben. "Nicht