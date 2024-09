Premiere für den LAC Molln: Micheldorfer holte Bronze in der U23

Riesenerfolg für Christoph Stadler vom LAC Nationalpark Molln bei den Österreichischen Meisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf in Tattendorf (NÖ): Der Micheldorfer lief bei seiner Premiere für Molln in der U23 in 34:44 Minuten zur Bronzemedaille. Vereinskollege Lukas Helmberger aus Steinbach am Ziehberg kam sechs Sekunden hinter ihm ins Ziel und wurde damit Zwölfter in der Allgemeinen Klasse.

Flora Heiml und Florian Huemer Bild: Privat

Ebenfalls mit der Bronzemedaille kehrte Florian Huemer vom LAC BMD Amateure Steyr heim. Der erst 14-Jährige wurde über die 5-Kilometer-Distanz in der Altersklasse U18 Dritter. Ausgezeichnet war auch die Leistung seiner Mannschaftskollegin Flora Heiml, die sich auf Rang 6 klassierte.

