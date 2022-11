Lob, Anerkennung und 2000 Euro gab es kürzlich für ein Integrationsprojekt der Mittelschule Garsten beim Landespreis für Integration in Linz. Seit mehr als elf Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der digi Mittelschule Garsten und Montenegro. Projekte in den Fächern Bildnerische Erziehung, Biologie- und Umweltkunde sowie Digitale Grundbildung sollen das Eis zwischen den jungen Leuten brechen und ein Eintauchen in die jeweilige Lebenswelt des Gegenübers ermöglichen.