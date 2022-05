Prada wurde nach Niederlage genäht

Mit leichtem Kopfweh für Vorwärts-Trainer Daniel Madlener und einer tiefen Wunde am Schienbein für Kapitän Alberto Prada endete das vorletzte Auswärtsspiel der Saison beim Tabellenfünften Lafnitz: Die zuletzt so erfolgreichen Steyrer verloren beim Angstgegner knapp mit 0:1.

"Wir sind nicht gut gestartet, konnten nicht die Energie wie in den Spielen zuvor auf den Platz bringen", sagt ein ratloser Madlener, "leider waren wir im letzten Drittel zu wenig gefährlich."

Mit frühen Attacken setzten die Steirer die Vorwärts-Defensive unter Druck und kamen so schon in der 11. Minute zum Führungstreffer: Nach einem Lattenabpraller staubte Gölles zum 1:0 ab. Auch danach kam Vorwärts kaum ins Spiel, gefährlich blieben die Gastgeber. Erst die Umstellung auf eine Dreierkette und die Einwechslungen von Can Alak und Oguzhan Sivrikaya brachten Schwung in die Steyrer Offensive. Zählbares kam dabei freilich nicht heraus. Ikenna Ezealas Schuss – der 20-jährige Offensivspieler verlängerte seinen Vertrag mit Vorwärts eben um weitere zwei Jahre – ins Außennetz blieb die gefährlichste Aktion.

Im Krankenhaus endete die Partie für Kapitän Prada: "Ich habe einen Torschuss blockiert und der Gegenspieler hat mich mit voller Wucht getroffen. Ich habe eine ziemlich tiefe und breite Wunde am Schienbein und wurde genäht." Wie lange er nun pausieren muss, steht noch nicht fest.