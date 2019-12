Prada ist Spieler der Herbstsaison: "Auszeichnung für das ganze Team"

Nach einer intensiven Herbstsaison ist die Mannschaft des SK Vorwärts Steyr derzeit in der Winterpause. Für Abwehrchef Alberto Prada, der sich gerade in Ponferrada (Spanien) auf Heimaturlaub befindet, gab es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Er wurde auf der Internetplattform "Ligaportal" zum Spieler der Herbstsaison in der 2. Liga gewählt.

"Ich habe mich sehr darüber gefreut", sagte Prada gestern, als ihn die Steyrer Zeitung telefonisch erreichte. Es sei nicht nur für ihn eine wichtige Auszeichnung, sondern für die gesamte Mannschaft. "Es zeigt, dass wir im Herbst richtig gut gearbeitet haben." Mit Tormann Reinhard Großalber belegte ein weiterer Vorwärts-Spieler in der Wahl den zweiten Platz.

Trainer Wilhelm Wahlmüller zeigt sich über die Auszeichnung erfreut. "Alberto verkörpert das, was einen Ausnahmeprofi ausmacht. Er geht als Führungsspieler voran und reißt die anderen mit. Er hat unsere Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt und den Sieg bei der Wahl mehr als verdient."

Vorwärts liegt nach einem desaströsen Premierenjahr in der 2. Liga, als die Mannschaft abgeschlagen den letzten Tabellenplatz belegte, in der aktuellen Saison nach 16 von 30 gespielten Runden sensationell auf Rang drei. Wie stabil die Defensiv-Achse um Tormann Großalber und Abwehrchef Prada geworden ist, zeigt sich in der Gegentorstatistik. Bisher erhielten die Rot-Weißen lediglich 18 Gegentreffer. In der Vorsaison musste Großalber - noch ohne Prada vor ihm - 68 mal den Ball aus dem Tor holen.

Doch der Spanier, der im Sommer vom auf dem grünen Tisch abgestiegenen SC Wiener Neustadt nach Steyr kam, richtet den Blick bereits nach vorne. "Wir haben zwar im Herbst 25 Punkte geholt, aber noch nichts erreicht. Wir müssen im neuen Jahr genauso intensiv weiterarbeiten, dann werden wir wieder mindestens 20 Punkte holen."

Für die Winterpause haben die Spieler einen individuellen Trainingsplan erhalten. Am 4. Jänner kehrt Prada nach Steyr zurück, am 6. Jänner beginnt die Frühjahrsvorbereitung. Bis dahin genießt der Spieler der Herbstsaison Weihnachten in der Heimat und einen Familienkurzurlaub in Athen.