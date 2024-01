Postler in Christkindl waren sehr fleißig: 1,1 Millionen Weihnachtsstempel

Für das Jesuskind und seine Ghostwriter von der Post gab es wieder viel Schreibarbeit zu erledigen. Mehr als 13.100 Briefe von Kindern waren diese Weihnachten ans österreichische "Christkind" adressiert, rund 800 Wunschzettel mehr als im Vorjahr. "Der Großteil kam aus Österreich, etwa ein Drittel stammte aus Ländern wie Taiwan, China, Russland, Polen, Tschechien, Italien und Deutschland", sagte Ingeborg Gratzer, die Pressesprecherin der Post AG.

Die Postmitarbeiterinnen haben bei der Beantwortung der Briefe ans Christkind auch ihre Englischkenntnisse gebraucht. Das Steyrer Christkindl ist ja international gefragt. Heftig in Gebrauch genommen wurden auch die Tintenkissen. Die Kuverts von insgesamt 1,1 Millionen Weihnachts- und Neujahrsgrüße aus aller Welt wurden mit dem Sonderstempel des Postamtes "Steyr-Christkindl" versehen, das in seiner mittlerweile 74. Saison am Dreikönigstag wieder bis zum Advent am heurigen Jahresende seine Pforten schloss.

Die von der Post AG gezogene Bilanz zeigt, dass das "Christkindl" in Steyr trotz weltweiter Konkurrenz von Weihnachtsmann und Santa Claus nichts an seiner Anziehungskraft und Faszination eingebüßt hat. Berührend ist, was als häufigster Wunsch in Kinderschrift auf die Zettel gekritzelt wurde: "Die Kleinsten wünschten sich in diesem Jahr neben den Klassikern wie Spielsachen vor allem eines: Frieden auf der Welt", berichtet Gratzer.

Weniger bekannt in unserer Gegend ist, dass die Post neben Christkindl ein zweites Weihnachtssonderpostamt betreibt: Jenes im Salzburger Oberndorf stempelte Briefe bereits in der 63. Saison mit einem Motiv zum Lied "Stille Nacht".

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer