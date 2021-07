Postenvergabe: Wird der Beschluss nun revidiert?

In der Bezirkshauptstadt wird weniger als drei Monate vor der Gemeinderatswahl am 26. September das Vorwahlgeplänkel mehr zum lauten Getöse. Vor nicht einmal zwei Wochen, am 24. Juni, hatten VP, FP und Grüne per Dringlichkeitsantrag gegen die Stimmen der Bürgermeister-Fraktion SP eine "Objektivierung" der Postenvergabe in der Stadtgemeinde beschlossen.