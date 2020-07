Mit einem Antrag für mehr Transparenz bei der Personalauswahl am Steyrer Magistrat prescht die FP in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag vor. Vizebürgermeister Helmut Zöttl will die Mandatare davon überzeugen, einen "Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Hearing-Kommission bei der Vergabe von leitenden Dienststellen" abzusegnen. Laut Objektivierungsgesetz 1994 besteht diese aktuell aus einem Vertreter des Amtes, einem Personalberater und Magistrats-Personalchef Hans Greinöcker.