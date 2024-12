Postamt Christkindl stempelt mehr als eine Million Briefe

Der Chor der Volksschule Christkindl intonierte "A Weihnacht, wie’s früher war" und sang "Draußn vorm Fenster die Flocken im Wind", obwohl weit und breit keine zu sehen waren, das Steyrer Christkind kam vorbei, und sogar Bischofsvikar Johann Hintermaier sowie Landeshauptmann Thomas Stelzer gaben sich die Ehre: Das beliebteste Postamt des Landes öffnete am Freitag zum 75. Mal seine Pforten, das Weihnachtspostamt in Christkindl. Bis einschließlich 6. Jänner wird wieder eine Flut an Briefen den begehrten Christkindl-Sonderstempel erhalten. Dafür muss man nicht einmal nach Christkindl kommen, sondern nur die "Zusatzmarke Christkindl" auf die bereits frankierte Weihnachtspost aufkleben und sie in einer beliebigen Postfiliale oder bei einem Post-Partner aufgeben.

"In der vergangenen Saison wurden im Postamt Christkindl rund 1,1 Millionen internationale Weihnachts- und Neujahrsgrüße mit dem Stempel versehen", sagte Walter Oblin, Generaldirektor der heimischen Post.

Im Jubiläumsjahr hat die Post auch vier Weihnachtsbriefmarken mit einer Auflage von mehr als 2,5 Millionen Stück für Sammler und Liebhaber im Angebot. Darauf zu sehen sind ein Christbaum, der aus den Worten der ersten Strophe von "Stille Nacht! Heilige Nacht!" geformt wird, das Traismaurer Krippenspiel des Handschuhmachers Ferdinand Scheibl, ein Weihnachtskranz sowie die Orgelkrippe von Jakob Adlhart in der Pfarrkirche Wagrain.

