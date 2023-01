Posaunist Bertl Mütter: "Das Publikum erlebt live mit, wie Musik entsteht"

Hier noch mit Weingläsern – in Steyr Freitagabend an den Instrumenten: Das Trio 90 YA gibt sich im Akku die Ehre.

Bei diesem Trio bürgt jeder Name für Qualität. Morgen, Freitag, steht und spielt um 20 Uhr eine feine Mischung auf den Bühnenbrettern im Kulturzentrum Akku. Mütter (*1965), Oberleitner (*1937) und Laber (*1946) haben unter dem Namen "90 Years After" jede Menge Spielfreude und Gelassenheit in ihren Instrumentenkoffern. Gemeinsam bringen es die drei Herren auf gerundete 220 Lebensjahre. Mit so viel Erfahrung muss niemand etwas beweisen, rempelt keiner auf der Bühne in den Vordergrund.