Zur Impfung zugelassen sind alle ab zwölf Jahren, e-Card und Ausweisdokument müssen mitgebracht werden. Geimpft wird ausschließlich mit Biontech/Pfizer.

Am Samstag, 20. November, macht das Rotkreuz-Impfteam ganztags in Weyer in der Mittelschule Station. Eine Woche darauf, am Samstag, 27. November, besteht im Pfarrheim Schiedlberg die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, und am Dienstag, 30. November, kommt das Rote Kreuz nach Ternberg ins Bezirksalten- und Pflegeheim. Im Gästezentrum Bad Hall wird weiterhin nur mit Terminvergabe geimpft.

„Aktuell gibt es hier erst wieder im Dezember freie Termine“, sagt Bezirksrettungskommandant Stephan Schönberger.

Anmeldung zur Impfung: www.land-oberoesterreich.gv.at