Poly lädt zum Infoabend

Die Polytechnische Schule Großraming bietet aktuell sechs Fachbereiche: "Gesundheit, Schönheit und Soziales", "Handel und Büro", "Dienstleistungen, Tourismus und Wellness", "Holz und Bau", "Metall" sowie "Mechatronik". Dabei steht die praktische Ausbildung im Vordergrund. Schüler haben zahlreiche Möglichkeiten, in Betrieben zu schnuppern und Einblicke zu gewinnen. Dieses Konzept ermöglicht eine optimale Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Für interessierte Schüler der 4. Klassen Mittelschule und deren Eltern findet am 9. Jänner um 19 Uhr ein Infoabend in der Schule statt.

