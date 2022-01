Trotz Omikron-Variante ist Fasching, in der närrischen Zeit herrschen Stumpfsinn und die Lust, sich zu verkleiden. In einer konzertierten Aktion wappneten sich Teilnehmer des "Spazierganges" gegen Corona-Maßnahmen, der sich seit mehr als einem Jahr an jedem Sonntagabend in Steyr in Bewegung setzt, nicht nur mit Taferln zur Verbreitung von Verschwörungstheorien und zur Vertreibung der Regierung, sondern schlüpften auch in Jacken mit dem Schriftzug "Polizei".