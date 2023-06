Polizei hebt Drogenring in Kirchdorf aus

Schon seit August vergangenen Jahres war die Polizei an diesem Fall dran: Mehrere polnische Staatsbürger standen im Verdacht, regelmäßig große Mengen Marihuana und Amphetamin von Polen nach Österreich einzuführen und im Großraum Kirchdorf gewinnbringend weiterzuverkaufen. Ab Dezember wurde die Kirchdorfer Suchtgiftermittlungsgruppe zusätzlich unterstützt, unter anderem durch das Landeskriminalamt Oberösterreich.

Ende März schließlich schnappte die Falle zu: Auf frischer Tat wurde ein 41-jähriger Pole bei der Übergabe von Suchtgift an einen 31-jährigen Österreicher erwischt - was weiters zur Folge hatte, dass die Wohnung eines 36-jährigen Polen durchsucht wurde, wobei rund 1800 Gramm Cannabiskraut und 250 Gramm Amphetamin sichergestellt und der 36-jährige festgenommen wurde.

Schon verkaufsfertig verpackt

"Diese Suchtmittel wurden von ihm offensichtlich am Vortag aus Polen eingeführt und bereits teilweise in verkaufsfertige Portionen umgepackt", so die Landespolizeidirektion. Die beiden Verdächtigen seien über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten in U-Haft überstellt worden.

Nach weiteren Ermittlungen konnten dem 41-Jährigen schließlich der Verkauf von mindestens 1,7 kg Amphetamin und 2 kg Marihuana seit August 2018 nachgewiesen werden. Der Großteil dürfte von ihm oder seinem Komplizen aus Polen eingeführt worden sein. Er soll die Drogen an zumindest 30 Personen im Großraum Kirchdorf verkauft haben, vorwiegend an seine Arbeitskollegen.

Dem arbeitslosen 36-Jährigen konnte Einfuhr, Besitz und Verkauf von etwa 350 Gramm Amphetamin und 2,5 kg Cannabiskraut nachgewiesen werden. Zwei weitere Polen unterstützten den Drogenhandel.

Insgesamt konnte den Beteiligten der Handel mit Drogen im Wert von mehr als 100.000 Euro als Mitglied einer kriminellen Vereinigung nachgewiesen werden.

