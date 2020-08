Polizei forschte die Ortstafel-Diebe aus

"Hölle", "Erdsegen", "Kleinraming" oder auch "Garsten-Nord" – das sind nur vier jener Ortstafeln, die unbekannte Täter in den vergangenen Wochen in Garsten und St. Ulrich illegal abmontiert hatten. Bereits Mitte Juni waren, wie berichtet, laut Polizei Garsten sechs Schilder von aberwitzigen "Souvenierjägern" gestohlen worden, Anfang August verschwanden dann plötzlich vier weitere.

Video: Ortstafel-Diebstähle aufgeklärt

Nun hat die Exekutive aber einen 20-jährigen Verdächtigen ausgeforscht. Er gestand, sechs der Tafeln gemeinsam mit neun Freunden entwendet zu haben. Die Namen seiner Komplizen blieb der Bursch allerdings schuldig. Zwei Diebstähle von Ortstafeln in St. Ulrich und Sachbeschädigungen an weiteren Schildern durch Graffiti bestritt er jedoch. In St. Ulrich waren Ende Juli die Ortstafeln "Holznersiedlung"-Anfang und "Erdsegen"-Anfang mit dem Schriftzug "Sora" beschmiert worden.

Und auch "Hölle" wurde gestohlen Bild: feh

Als Motiv gab der 20-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land nun an, dass es "einfach cool" gewesen sei, die Tafeln zum Aufhängen für zu Hause oder für die Garage zu stehlen. Der Tatverdächtige wurde wegen schweren Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

