Polizei stellte 3 Kupferdiebe bei Micheldorf in flagranti

Die drei Männer - ein 29-jähriger Bosnier, ein 25-jähriger Kroate, beide aus dem Bezirk Kirchdorf und ein 47-jähriger Kroate - wollten gegen 20.50 Uhr auf einer Baustelle der Pyhrnautobahn Kupferkabel stehlen. Dabei wurden sie von Beamten der Autobahnpolizei erwischt. Die Verdächtigen flüchteten zwar noch, konnten aber nach kurzer Zeit - Polizeistreifen aus Kirchdorf und Kremsmünster halfen dabei - in einem nahegelegenen Waldstück widerstandslos festgenommen werden.

Die Männer hatten die Kupferkabel bereits am Montagabend abgespult, vor Ort durchtrennt und für den späteren Abtransport in unmittelbarer Nähe gelagert. Dabei wurden sie aber ebenfalls von der Autobahnpolizei gestört. Am Dienstag versuchten sie dann erneut, das wertvolle Metall abzutransportieren. Auch dieser Versuch scheiterte. Die drei Verdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

