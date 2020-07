Polizei enttarnte Versicherungsbetrug

Wegen versuchten schweren Betruges in zwei Fällen, Vortäuschung einer gerichtlich strafbaren Handlung und falscher Beweisaussage vor der Kriminalpolizei muss sich ein 27-jähriger Linzer demnächst vor Gericht verantworten.

Der Mann hatte am 3. November des Vorjahres bei der Polizei die Anzeige über den Diebstahl von vier hochpreisigen Alufelgen von seinem in Sierning abgestellten Pkw erstattet und seiner Versicherung den Schaden gemeldet. Die Beamten hegten jedoch Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 27-Jährigen. Nach akribischen Ermittlungen der Sierninger Polizisten wurden eindeutige Beweise für einen Versicherungsbetrug gefunden. Der Linzer hatte das Fahrzeug von einem 34-jährigen Gmundner auf Kredit gekauft und von diesem aus Gefälligkeit auch den Verkauf von teuren Felgen bestätigt erhalten. Danach lieh sich der 27-Jährige Alufelgen der gleichen Marke aus, machte Fotos und präsentierte diese bei der Schadenseinreichung. Zudem hatte er am 28. April dieses Jahres angezeigt, dass unbekannte Täter seinen in Linz abgestellten Pkw im Frontbereich schwer beschädigt hätten. Auch hierbei handelte es sich um einen Betrug.

Der 27-Jährige ist geständig und wurde bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt. Der 34-jährige Gmundner, der ihm in beiden Fällen geholfen hatte, wurde wegen falscher Beweisaussage angezeigt.

