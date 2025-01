Politisches Ringareia um Zubau für den "Erwin Pröll Kindergarten"

Die Bürgerliste "Für Haag" und der Elektrounternehmer und ehemalige VP-Stadtrat Christian Marquart waren schon öfters aneinander geraten. In ihrer Pareteipostille hatte sie Mitte Dezember in Erinnerung gerufen, dass sie mit ihrer Hartnäckigkeit erreicht habe, dass die ETM im Laufe der Jahre nach überhöhten Rechnungen bei Baustellen 124.041,63 Euro (142.060,98 Euro inklusive Honorarrückerstattung der Bauaufsicht) an die Stadt zurückbezahlen habe müssen.