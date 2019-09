"Politischer Samstag" in Steyr: FP-Kickl steigt aufs Rad, Demo in der Altstadt

Nahezu alle politischen Parteien sind am Samstag, eine Woche vor der Nationalratswahl, in Steyr auf den Beinen. Auf dem Stadtplatz werden wie auf einer Perlenkette aufgereiht Sozialdemokraten, Türkise, Neos, Blaue und Grüne ihre Stände aufbauen, Gehsteiggespräche führen und Werbegeschenke verteilen.

Aus diesem Grund wird auch der Grünmarkt die Ausweiche für das Ziel der Demonstration sein, zu der die Plattform "Uns reicht’s" aufruft. Der Marsch mit Taferln und Transparenten "für eine menschliche Politik" setzt sich um 10.30 Uhr vom Denkmal für die Waldenser beim Schloss in Bewegung. Motto: "Wir haben die Wahl!"

Der ehemalige katholische Priester und Schriftsteller Rupert Federsel, die Musikerin Jelena Poprzan (Madame Baheux), Kulturaktivistin Ute Fickert, Autor Ludwig Laher sowie Norbert Trawöger, künstlerischer Leiter des Bruckner Orchesters, treten an das Rednerpult.

Man wolle keine Wahlempfehlung abgeben, sagt Sprecher Alfons Rodlauer – tut es bei einer Pressekonferenz mit Anspielungen auf die Ex-Regierungsparteien dann aber indirekt doch. Wenngleich die Forderung zur Rückkehr zur Anständigkeit, für die man auf die Straße gehe, nicht auf die Parteien der Regierungskoalition begrenzt sei, sagt Rodlauer.

Radtour mit Herbert Kickl

Herbert Kickl als den "besten Innenminister" feiern werden am selben Tag die Sympathisanten der FPÖ bei deren Wahlkampf-Höhepunkt. Herbert Kickl schwingt sich um 10 Uhr am Parkplatz vor dem Freibad in Garsten in den Fahrradsattel und radelt bei einer Rast beim Mostviertlerwirt Ott in Seitenstetten zur Abschlussveranstaltung um 14.30 Uhr am Waidhofener Oberen Stadtplatz. Teilnehmer an der Radtour werden um Anmeldung gebeten: radtour@fpoe.at.

"Klimagipfel" mit Kaineder

Höhenmeter machen auch die Grünen bei einer Wanderung am Freitag, 20. September, vom Gasthaus Schoiber zur Dambergwarte. Bei dem "Klimagipfel" stellen Landtagsabgeordneter Stefan Kaineder und der Steyrer Mobilitätsstadtrat Reinhard Kaufmann das Grüne Programm vor und lassen auch Experten zu Wort kommen. Ein Shuttlebus fährt um 15.55 Uhr beim Bahnhof Steyr, 16 Uhr beim Stadtplatz und 16.15 Am Platzl in Garsten ab. Rückfahrt im Bus vom Gasthaus Schoiber ist um 20.30 Uhr geplant.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at