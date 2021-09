Polit-Cluster: Nun hat es Mandatar der SP erwischt

Beim Polit-Cluster nach der Gemeinderatssitzung im Steyrer Rathaus gibt es seit gestern zumindest einen prominenten "Zuwachs": Gemeinderat Christian Baumgarten, Nummer 5 der aktuellen SP-Liste und Fachabteilungsleiter Schule und Sport am Magistrat Steyr, hat nun ebenfalls einen positiven PCR-Test abgeliefert.

"Das ärgert mich natürlich extrem, dass ich bei der Wahl am Sonntag nun nicht dabei sein kann", sagt Baumgarten, der bei der Sitzung unmittelbar hinter dem ebenfalls an Corona erkrankten Stadtrat Michael Schodermayr (SP) gesessen ist. Aktuell spüre er noch nichts von allfälligen Krankheitsfolgen: "Ich hoffe, dass es auch so bleibt", sagt der noch 55-jährige Ennsleitner, "ich habe mich jeden Tag zwei Mal getestet. Nun hat aber dieser PCR-Test angeschlagen."