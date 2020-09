Pocksteinerallee: Gehsteig wurde für Wiese abgetragen

Die Stadt Waidhofen ließ jetzt in der Pocksteinerallee den Gehsteig neben einem Fahrweg abtragen und zwischen den Bäumen Erde aufschütten. Mit der Maßnahme soll das Mikroklima in der Allee weiter begünstigt werden. "Wir haben uns entschieden, den Boden in der Allee zu entsiegeln und anstelle des Asphalts eine Wildwiese wachsen zu lassen", erklärt Bürgermeister Werner Krammer (VP). Die Blumen würden nicht nur den Bienen Nahrung geben, sondern das Gras auf dem Boden auch zu einer weiteren Abkühlung im Schatten der Bäume führen.

Die Rückführung des Gehsteiges zu einer Wiese in der Pocksteinerallee soll keine Eintagsfliege sein. Bürgermeister Krammer kündigte an, "Schritt für Schritt ein grünes Netz über ganz Waidhofen" zu ziehen.

