Plus bei Geburtenbilanz im Klinikum Kirchdorf

299 Mädchen und 286 Buben wurden im Vorjahr im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf geboren. Das sind um 17 Kinder mehr als im Jahr 2020. Besonders viele werdende Mütter vertrauten auch im abgelaufenen Jahr wieder auf die Wassergeburt. Das Haus zählt damit zu den Spitzenreitern bei dieser schonenden Entbindungsmethode. Das gesamte Geburtshilfeteam im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die werdenden Eltern wohlfühlen. Diese können sich voll und ganz auf das Fachwissen der Hebammen, Ärztinnen und Ärzte sowie des Pflegepersonals verlassen. "Die Bedürfnisse unserer entbindenden Frauen stehen klar im Vordergrund. Verläuft eine Geburt ohne Komplikationen, ermöglichen wir es den Müttern, selbstbestimmt – je nach ihren Wünschen – zu entbinden. Hierbei legen wir neben der guten Betreuung durch das gesamte Geburtshilfeteam hohen Wert auf eine intime und liebevolle Atmosphäre", so die leitende Hebamme Monika Kaiblinger. Das ärztliche Team steht im Fall einer Risikogeburt oder bei unvorhergesehenen Komplikationen jederzeit bereit.

Sanfte Geburt unter Wasser

Besonderen Stellenwert nimmt im Klinikum Kirchdorf die Wassergeburt ein. Rund ein Drittel aller werdenden Mütter aus der Region Pyhrn-Eisenwurzen bringt ihr Baby im Wasser zur Welt. Damit ist das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf eine der führenden Kliniken in Sachen Wassergeburt. Die Vorteile liegen klar auf der Hand, sagt Primarius Josef Hager: "Wir brauchen bei Wassergeburten weniger Schmerzmittel, und es treten weniger Verletzungen des Dammes auf. Zudem ist der Blutverlust niedriger, und das warme Wasser regt die Wehentätigkeit an."

Besonders viele Entbindungen wurden in den Monaten August und Oktober verzeichnet. Am geburtenstärksten Tag, dem 9. Juni 2021, wurden gleich sieben Babys geboren. Die Namens-Hitliste bei den Mädchen führte Marie an, gefolgt von Emma, Franziska und Leonie. Bei den Bubennamen waren David, Paul und Tobias besonders beliebt.