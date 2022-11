STEYR. Corona-Pandemie, Gefahr von Cyberattacken, Kriegsgräuel in der Ukraine – zahlreiche Krisen haben die Bevölkerung sensibilisiert. Das zeigte sich am Mittwochabend beim Blackout-Vortrag im Gasthaus Zöchling. Mehr als 400 Ohren lauschten den Ausführungen von Josef Lindner, Geschäftsführer des Zivilschutzverbandes, und Karin Nosko, als Bezirksverwaltungschefin am Magistrat für Katastrophenschutz zuständig.