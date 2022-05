Platzverweis stoppte TuS

Weiterhin glücklos agiert der TuS Raiffeisen Kremsmünster in der Faustball-Bundesliga. Vor dem Auswärtsspiel in Drösing verletzte sich Kapitän Florian Winterleitner schon beim Aufwärmen am ohnehin lädierten Seitenband und konnte erst nach Behandlung ins Spiel eingreifen. Nach der knappen 3:4-Niederlage in einer emotional geführten Partie steht nun aber fest, dass die Kremstaler gemeinsam mit Linz-Urfahr, Bozen und Waldburg ins Abstiegs-Play-off müssen.

Eine Serie an Gelben Karten für beide Teams und eine überraschende Gelb-Rote für Kremsmünsters Abwehrspieler Michael Huemer-Fistlberger prägten und entschieden dieses Spiel. "Leider hatte der Schiedsrichter weder die Partie unter Kontrolle, noch konnte er die Beschimpfungen und Provokationen des Publikums eindämmen", sagt Coach Dietmar Winterleitner, für den der Zeitausschluss seines Schützlings die entscheidende Szene war: "Mit nur vier Spielern haben wir den dritten Satz verloren. Dank eines Kraftaktes haben wir danach zwar den vierten, in dem wir ab Mitte des Satzes wieder komplett waren, gewonnen, letztlich hat uns das aber zu viel Energie gekostet." Drösing siegte so 4:3.