Platz drei für Jonas Rapp im Vipava Valley

Frühzeitig führte Jonas Rapp eine bunte und zahlreiche Spitzengruppe an. Der "Hrinkow Advarics Cycleang"-Profi verrichtete mit Abstand die meiste Arbeit und lancierte im Finale die entscheidende Attacke, welcher nur zwei weitere Kontrahenten folgen konnten. "Jonas musste die sprintstarken Fahrer leiden lassen. Das kann er, indem er das Tempo an den Anstiegen hochhielt. Bis auf Miholjevic und Engelhardt konnte er alle Fahrer vom Hinterrad fahren", so der sportliche Leiter Matej Mugerli. Der Sieg im Sprint ging an den Kroaten Fran Miholjevic vor Felix Engelhardt und Rapp.