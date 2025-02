Platz acht für Österreich bei der Priester-EM

Der sympathische 62-jährige Priester aus dem Ybbstal zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis. Die österreichische Priesternationalmannschaft rund um Präsident Michael Semmelmeyer (Kaplan in Perchtoldsdorf) erspielte bei der Fußballeuropameisterschaft der Priester in Kisvárda (Ungarn) Platz acht. Der Sieg ging an Polen, die im Finale die Slowakei besiegten. Kroatien holte Platz drei vor den Gastgebern aus Ungarn. Im kommenden Jahr 2026 wird Polen das Turnier in Lublin austragen. Die mehr als 200