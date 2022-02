Plastikmüll aus dem gelben Sack wird direkt verformt

SANKT VALENTIN. Die Pandemie befinde sich im Abklingen – Anlass genug, bei den Industrieclustern oberhalb und unterhalb der Enns "den Turbo zu zünden", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Aichinger (VP) in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem niederösterreichischen Ressortkollegen Jochen Danninger (VP) in der Großmaschinenhalle des Engel-Werkes in St. Valentin. Bei den Netzwerken aus 722 Partnern aus der Industrie, Hochschulen und den beiden Landeswirtschaftsagenturen Business Upper Austria und Ecoplus werde man jetzt insbesondere bei dem Mechatronic-Cluster und Kunststoff-Cluster mit Vollkraft in die Bereiche Klimaschutz und Bio-Kunststoffe gehen, kündigte Danninger an, der alle Beteiligten in den beiden Bundesländern "Kooperations-Weltmeister" nannte.

Wohin die Richtung gehen muss, dass weiterhin alleine im Kunststoffbereich zwei Drittel der Wertschöpfung in der Republik aus den beiden Bundesländern stammt, zeigt der Maschinenbaukonzern Engel mit seinen Österreich-Standorten in Schwertberg, St. Valentin und Dietach vor. Technikvorstand Gerhard Dimmler stellte eine neue Generation von Spritzgussmaschinen vor, die nur noch mit zu Schnipsel gehäckseltem Plastikabfall aus dem "grünen Sack" befüllt werden müssen und den Zwischenschritt der Verarbeitung zu Granulat erübrigen. "Der Kunststoff muss in der Maschine nur noch einmal geschmolzen werden", erklärte Dimmler. "Das spart große Energiemengen ein."

Die Unternehmen, Wissenschafter und Agenturen in den Clustern gehen weitere Zukunftsfragen an: Das Kooperationsprojekt "Enterprise Klima" senkt den Kohlendioxidausstoß in den Fabriken, "Plastics4Future" und "BioKAVA" beschäftigen sich mit der Erzeugung von Kunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen anstelle von Erdöl. Weiters soll das Netzwerk den Firmen bei der Digitalisierung ihrer Betriebe zur Seite stehen. Durch die Werkshallen von Engel fahren zum Beispiel schon selbststeuernde Lastfahrzeuge.