Plakette für Hobbygärtner-Familien

Diese Tafel am Gartenzaun bekommt nicht jeder. Herta und Raimund Mayr sowie Lotte und Franz Karner verzichten völlig auf nicht natürliche Spritz- und Düngemittel in ihren Gärten und mengen in die Erde ihrer Beete nur Bio-Kompost und keinen Krümel Torf ein.

In den Gärten der beiden Familie summt und surrt es um Insektenhotels und Holzkisten mit vielen Löchern und Spalten. Gegossen werden die Blumen nur mit Wasser aus den Regentonnen.

Für dieses vorbildliche Bio-Gärtnern erhielten die Mayrs und die Karners Besuch von Bürgermeister Christian Haberhauer (VP), Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder (VP) und Landschaftsarchitekten Christian Winkler, die den Ehepaaren die Plakette "Natur im Garten" überreichten. Die Empfänger haben die Tafeln dann sogleich an ihre Zäune genagelt.