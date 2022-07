Den Anfang hatte eine kleine Gruppe beim Neutor gemacht: Unter dem Dach von "Yes we care" harren Aktivisten seit Februar jeden Sonntagabend aus, um den trommelnden, großteils von außerhalb der Stadt angereisten Corona-Spaziergängern, die seit mehr als eineinhalb Jahren Steyr mit ihrem Lärmterror in Geiselhaft genommen haben, zumindest eine Route zu sperren.