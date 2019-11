Pläne für ein neues Frauenhaus in Steyr

Jeder Taxifahrer kennt das Haus in der Wehrgrabengasse, wenn eine Frau mit ihren Kindern und einem Koffer auf der Flucht vor einem Peiniger einsteigt, der sie aus geringstem Anlass halb tot schlägt. Die Adresse des Frauenhauses dürfe jeder wissen, meint Geschäftsführerin Gabriele Sillipp. Nachbarn hätten im Vorjahr 40 Bewohnerinnen mit 55 Kindern gut im Auge behalten, sie hätten eifersüchtige Ex-Gatten vor der Tür verjagt oder angezeigt.

Wegen der guten Beheimatung bei den Bewohnern des Wehrgrabens muss sich Sillipp mit etwas Wehmut um einen neuen Platz umsehen. Das Steyrer Frauenhaus, das vor 28 Jahren in einem denkmalgeschützten Altbau eingerichtet worden war, wird mit seinen räumlichen Gegebenheiten den Anforderungen heute kaum mehr gerecht – was auch der Landesrechnungshof (LRH) in seiner jüngsten Initiativprüfung vollends bestätigt. Die Auslastung stieg in Krisenzeiten in den vergangenen Jahren an und erreichte 95,43 Prozent im Jahr 2018, ein in Oberösterreich anderswo nie erreichter Spitzenwert. Wenn Not und Gewalt in den Familien eine derartige Masse erreicht hatten, wurden im Wohnzimmer des Steyrer Frauenhauses Notbetten aufgeklappt. "Wir weisen niemanden in Gefahr ab", sagt Sillipp. Der Landesrechnungshof empfiehlt aber eine Auslastung von 80 Prozent, um bei hereinbrechenden Notfällen noch Spielraum zu haben. Wie der Landesrechnungshof schreibt, soll schon im Jahr 2020 Baubeginn für ein neues Frauenhaus in Steyr sein. Grundstück ist laut Sillipp noch keines im Visier. Wünschenswert wäre ein Neubau inmitten des städtischen Geschehens mit einer Busstation, Ärzten und Geschäften ums Eck. Sillipp: "Das hilft den Frauen am meisten."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at