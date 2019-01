Plachy betreibt Naturpark Buchenberg jetzt völlig als Unternehmer

WAIDHOFEN. Förster hat sich vom Magistrat Waidhofen auch als Dienstnehmer einvernehmlich getrennt. Futterspenden sind weiterhin erbeten.

Plachy ist ganz Unternehmer. Bild: Tips

Der Waschbär hält auf der Homepage des Natur- und Erlebnisparks Buchenberg noch immer mit treuherzigem Knopfaugenblick die Pfote auf. Die Pflanzenfresser unter den 300 Tieren mampfen pro Tag zwischen 150 und 200 Kilogramm Heu, das am Futtermittelmarkt wegen des Dürresommers teuer ist. Zwei Drittel der Summe, die er für die Tiere über den Winter braucht, hat Tierparkchef Andreas Plachy nach einem Crowd-Funding, das 30.000 Euro einbrachte, zusammen.

Von der Stadtgemeinde, die bisher für die Futter- und Tierarztkosten in der kalten Jahreszeit für einen Kredit gebürgt hatte, bekommt Plachy keinen Cent mehr. Bei Bürgermeister Werner Krammer (VP) ist der Ofen aus, nachdem eine Luchsin und ihr Junges aus dem Gehege auskamen und auch andere Vorkommnisse auf Mängel in der Führung des Parks hingedeutet hätten. Plachy hält das alles für einen Vorwand, "in Wirklichkeit will man nicht mehr einen Tierpark mit Wildtierarten und Erlebnisse für die Besucher, um deren Verständnis für sie zu wecken". Nachsatz: Zumal es dank vieler Gönner der Naturpark schaffen werde, als Privatunternehmen zu überleben, und sein Vertrag mit der römisch-katholischen Kirche als Verpächterin 99 Jahre dauere, "wird man mich nicht so schnell loswerden".

Das Rathaus hat unterdessen die Gangart gegen den ehemaligen Bezirksförster des Magistrates verschärft. Plachys Kündigung des Dienstverhältnisses ist einvernehmlich erfolgt, bei der Vorstellung, was aus dem Tierpark werden soll, liegen er und Bürgermeister Werner Krammer Lichtjahre auseinander. Krammer, der höchstens einen Streichelzoo möchte und am Buchenberg 3D-Bogenparcours, Gästehaus und sonstigen Tourismuswirbel zudrehen will, ist jetzt mit einem Angebot abgeblitzt, Plachy die Liegenschaften und Betriebsstätten abzulösen, um dann unter Schirmherrschaft der Stadt einen Naturpark "light" zu starten. Plachy macht als Privatbetrieb weiter, statt mit Förderungen rechnet er mit Prügeln vor den Füßen: "Wir haben jetzt schon eine behördliche Überprüfung nach der anderen, aber wir werden es schaffen."

