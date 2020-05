Pkw überschlug sich bei Unfall mehrmals

Pkw überschlug sich mehrmals

Bezirk Kirchdorf

Eine 21-Jährige war mit ihrem Pkw am 21. Mai 2020 gegen 1 Uhr gemeinsam mit einem 23-Jährigen, beide aus dem Bezirk Steyr-Land, im Ortschaftsgebiet Zehetner, Gemeinde Steinbach an der Steyr, unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Frau mit ihrem Pkw neben die Fahrbahn und überschlug sich mehrmals. Die beiden Autoinsassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und Hilfe holen. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Steyr eingeliefert. Der Wagen musste mit einem Traktor samt Seilwinde aus dem Abhang geborgen werden.