Pkw stürzte im Bezirk Amstetten von Forststraße ab: Lenkerin verletzt

Der Pkw landete in einem Waldstück auf der Beifahrerseite. Anrainer riefen die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr sicherte den Wagen mit einer Seilwinde und befreite die Lenkerin über den Kofferraum, berichtete das Bezirkskommando am Donnerstag in einer Aussendung. Ein Hubschrauber flog die Verletzte ins Spital. Der Wagen wurde mittels Seilwinde geborgen.

