Pkw krachte gegen Gartenmauer: Lenker eingeklemmt

Der 47-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land war gegen 19 Uhr mit seinem Pkw von der Lehnersiedlung kommend in Richtung Laussaer Landesstraße unterwegs. Anstelle auf die Landesstraße abzubiegen fuhr der Mann aus noch unbekannter Ursache geradeaus weiter und prallte mit seinem Wagen gegen eine Gartenmauer. Der Lenker wurde bei dem Unfall in seinem Pkw eingeklemmt, er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Krankenhaus nach Waidhofen an der Ybbs gebracht. Zur Fahrzeugbergung waren die Feuerwehren aus Großraming und Reichraming mit 58 Kameraden im Einsatz.

