"Wir haben im Zuge der Landesgartenschau bereits mitten im Ort bei der Kremsschanze eine Renaturierung gemacht", sagt Kremsmünsters Bürgermeister Gerhard Obernberger, "das ist in meinen Augen ein wirklich gelungenes Projekt, die Tier- und Pflanzenwelt kann sich hier frei entfalten und es wird inklusive des Spielplatzes dort auch von den Bürgern sehr gut angenommen." So wie hier im Stiftsort sollen in den kommenden Jahren entlang der Krems zahlreiche weitere ökologische Verbesserungen in Angriff