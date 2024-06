Photovoltaik, von der jeder Bürger profitieren kann, auf dem Dach der Mittelschule

Seit Jahren schon zählt die ein wenig mehr als 3700 Seelen zählende Gemeinde an der Enns österreichweit zu den Vorreitern, was die Gewinnung von Sonnenstrom anbelangt. "Mit einer Leistung von rund 1,7 Kilowatt pro Einwohner lagen wir im Vorjahr im Ranking der 2930 Gemeinden Österreichs auf dem 25. Platz", sagt Bürgermeister Michael Strasser. Rund 6,4 Gigawattstunden Strom pro Jahr werden von sämtlichen PV-Modulen in Haidershofen produziert.