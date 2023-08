Pflüger-Routinier Stefan Steiner feierte seinen vierten Landessieg

Bei der "Formel 1 der Furchenkaiser" zeigte der Pflüger-Routinier der Landjugend Kremsmünster einmal mehr seine Klasse: Stefan Steiner zog am Wochenende beim Landespflügen in Sierning in der Klasse Beetpflug die schönsten Ackerfurchen. Damit eroberte er bereits seinen vierten Landessieg. Auf den Plätzen landeten Bernhard Keferböck (Sipbachzell) und Andreas Eder (Handenberg).

Steiner ist als Titelverteidiger und Bundesmeister aus dem Jahr 2021 für das heurige Bundesleistungspflügen am kommenden Samstag, 26. August, in Nickelsdorf qualifiziert und peilt seinen zweiten Bundesmeistertitel an. Als Silbermedaillengewinner bei der Pflüger-WM in Kenia 2017 und mit einer Bronzemedaille bei der Pflüger-WM 2022 in Irland zählt er zu den Sieganwärtern.

Zum Publikumsliebling avancierte in Sierning Niklas Gadermayr aus Dorf an der Pram in der Kategorie Beetpflug. Der Newcomer begeisterte die fachkundigen Zuschauer mit einem alten Steyr 288 mit 45 PS und einem Zweischar-Beetpflug. Mit dem gleichen Gespann pflügte bereits vor 61 Jahren sein Großvater, der zweimalige WM-Starter Josef Gadermayr, beim damaligen Landespflügen.

