Pflegezentrum Christkindl soll modernisiert werden

Das Landespflege- und Betreuungszentrum (LPBZ) Christkindl soll rasch modernisiert werden. Das Versprach Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer bei ihrem Besuch in diesem Haus, das seit dem Jahr 1963 auf die Pflege und Betreuung von Menschen mit vorwiegend psychischen Erkrankungen spezialisiert ist. Aufgrund seines Alters entspreche die Raumausstattung mittlerweile aber nicht mehr den Erfordernissen einer zeitgemäßen Betreuung und Pflege nach den Maßstäben des oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetzes, sagte Gerstorfer in Steyr: „Es ist mir wichtig, das LPBZ Christkindl rasch an die moderneren baulichen Standards vergleichbarer Häuser heranzuführen.“ Deswegen habe sie ein Konzept für eine Sanierung oder Erweiterung des Hauses beauftragt: „Ich will noch in dieser Regierungsperiode die notwendigen Schritte in Christkindl in Angriff nehmen.“

Aktuell bietet das LPBZ 93 Wohnplätze für die Langzeitpflege und einen Kurzzeitwohnplatz. Im Jahr 2004 wurde zusätzlich eine Wachkomaabteilung mit sechs Plätzen errichtet. Derzeit sind hier 112 Mitarbeiter beschäftigt. „Ich habe mich bei meinem Besuch über das hohe Engagement der Mitarbeiter überzeugt“, sagte Gerstorfer.