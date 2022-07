Pflasterspektakel macht Kremsmünster zu einer Bühne für Straßenkünstler

Erst am vergangenen Wochenende haben mehr als 100 Künstlergruppen an 40 Spielorten in der Linzer Innenstadt die Landeshauptstadt drei Tage lang in eine bunte Welt der Fröhlichkeit verwandelt. Zum bereits 34. Mal war Linz als Gastgeber des Pflasterspektakels im Zeichen von Kunst, akrobatischer Faszination und magischem Zauber gestanden.

Doch was eine große Landeshauptstadt kann, das kann auch eine deutlich kleinere Marktgemeinde: Am Samstag, 6. August, findet ab 15 Uhr das 1. Pflasterspektakel in Kremsmünster unter dem Motto "Straßenkunst trifft Lebenslust" statt – alles bei freiem Eintritt auf mehreren Plätzen zeitgleich.

"Natürlich haben wir uns bei der Dimension in Relation zu Linz angepasst", sagt Bürgermeister Gerhard Obernberger, "aber wir haben durchaus ein feines Programm auf die Beine gestellt." Bei entsprechendem Wetter hoffe er auf rund 5000 Gäste im Stiftsort. Die Marke Kremsmünster werde durch dieses Fest gestärkt. Bei entsprechendem Zuspruch soll es das Pflasterspektakel regelmäßig, möglicherweise abwechselnd mit dem Marktfest, geben.

Musikshow am Abend

Bei der Premiere werden tagsüber von 15 bis 20 Uhr auf insgesamt drei Bühnen – vor dem Rathaus, auf der Salomonwiese und auf dem Marktplatz vor dem Brunnen – in stündlich wechselnden Vorführungen insgesamt 15 verschiedene Künstler und Artisten das Publikum verzücken. Das Programm reicht von Comedy und Clownerie, Jonglage, Figuren- und Objekttheater über Akrobatik, eine Feuershow und Seilartistik bis hin zu Tanz und Musik. Das Publikum darf sich auf herausragende künstlerische Darbietungen von Profis aus Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich sowie Talenten aus der Region freuen. Zusätzlich zu den drei Showbühnen wird auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz Pop- und Rockmusik vom Feinsten geboten. Unter anderem garantieren Sergeant Steel und Andie Gabauer bis in die späten Abendstunden für tolle Stimmung. Das Programm auf der Hauptbühne beginnt um 18.30 Uhr. Von 20.45 bis 21.30 Uhr wird auch hier noch einmal ein "Best of" der straßenkünstlerischen Darbietungen geboten.

Schmankerl von Kremsmünsterer Gastronomen runden das Pflasterspektakel ab und sollen es für die Besucher auch zum kulinarischen Höhepunkt machen.

Hutgeld für die Künstler

"Es ist uns ein großes Anliegen, den Kunstschaffenden eine große Plattform zu bieten. Wir wollen Kunst und Kultur einem breiten Publikum zugänglich machen", betont Bürgermeister Obernberger.

Der Eintritt zu dieser einzigartigen Veranstaltung ist frei, die Künstler freuen sich jedoch natürlich über freiwillige Spenden. Bei Schlechtwetter wird das Pflasterspektakel auf Samstag, 13. August, verschoben.

Alle Infos zur Premiere unter: www.kremsmuenster-spektakel.at