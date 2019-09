Am Siedlungsrand neben dem Reithoffer-Amtsgebäude arbeiten sich Bagger und Straßenwalzen über den Schotter vor, nachdem eine Schneise in das Gestrüpp des angrenzenden Waldstückes geschlagen wurde. Die Wiese vor den Glashäusern einer Gärtnerei ist eine Restfläche, die nun zur Bebauung ansteht. Mobilitätsstadtrat Reinhard Kaufmann (Grüne) will bei der nächsten Stadtratssitzung, dass der Bebauungsplan für die Brachfläche nicht mehr Routine ist.