Valentin Pfeil ist immer wieder einmal für eine Überraschung gut: Eigentlich durfte man erwarten, ein Gespräch mit einem zutiefst deprimierten Athleten zu führen. Immerhin hatte der 32-jährige Parade-Marathonläufer des LAC Amateure Steyr am Sonntag beim Olympiaqualifikationsmarathon in Siena in der Toskana am Flugplatz Ampugnano in einer Zeit von 2:15:14 Stunden das Limit für die Spiele in Tokio als Gesamt-41. um rund dreieinhalb Minuten verpasst.