Pfarren helfen Ukrainern

Auf großen Transparenten am Gitter des Kirchenportals der Stadtpfarrkirche, am Mitteltor der Marienkirche und am Geländer der Michaelerkirchen drücken die Pfarren ihre Solidarität mit den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine aus. An den Gotteshäusern ist das klare Wort von Papst Franziskus zum Krieg "Legt eure Waffen nieder!" zu lesen sowie die Botschaft der Bergpredigt Jesu "Selig, die Frieden stiften". Die Hilfe der Katholiken beschränkt sich aber nicht nur auf Worte: Die Pfarrgemeinde Steyr-Resthof bringt seit zwei Wochen Hilfsgüter in die Ukraine. In St. Ulrich haben sich Gemeinde und Kirchenvolk zu einer Hilfsgemeinschaft vereinigt. Die 15 Pfarren des Dekanates führten eine Bausteinaktion mit 1000 Steinen zum Preis von je 20 Euro ein, mit deren Erlös die Caritas Lebensmittel, Medikamente und Kleidung für die Menschen in der Ukraine besorgt.