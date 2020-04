Pfarre überträgt Osterliturgie auf YouTube

Pfarrer Hans Schwarzl steht den Pfarrangehörigen von Amstetten-Herz-Jesu aber auch bei der Liturgie in den Kartagen bei. Der Salesianerpater kommuniziert mit den Gläubigen über die sozialen Netzwerke und "broadcastet" Gottesdienste auch über einen eigenen YouTube-Kanal. Auch die Palmweihe und die Messe am Palmsonntag werden über den Internet-Stream aus der Hauskapelle der Salesianer in Amstetten übertragen.

Gottesdienstraum zuhause

Schwarzl hatte zuvor die Gläubigen angeregt, zuhause Räumlichkeiten für den Gottesdienst im Familienkreis vorzubereiten. "Bereitet Palmzweige oder einen Palmbuschen vor. Sucht euch zuhause einen Platz zum Feiern des Hausgottesdienstes, der passt und wo ihr euch wohlfühlt". Ein Tisch und eine Ecke mit einem weißen Tuch sollen als Ostertisch "vergleichbar einer Osterkrippe" den Altar in der Kirche nachbilden. "Schafft euch eine Atmosphäre der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit", rät Pfarrer Schwarzl. Die nötigen Links finden Sie auf der Pfarr-Homepage herzjesu-amstetten.at