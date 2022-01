Pfarre hilft beim Brunnenbau im Norden Ghanas

2000 Menschen, die in vier Dörfern in der Region Bono im Norden Ghanas leben, erhalten damit Zugang zu Trinkwasser. Die Salesianer Don Boscos haben in der Amstettner Herz-Jesu-Pfarre eine Sammlung gestartet: Don Bosco Mission Austria, Sauberes Wasser Ghana, IBAN AT33 6000 0000 9001 3423.