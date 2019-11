Petra Linecker singt von der Liebe

Freude von Jazz, Pop und Soul kommen am Wochenende auf ihre Rechnung. Unter dem Titel „Over the Rainbow“ erzählen die Sängerin Petra Linecker und Martin Gasselsberger am Klavier am Samstag, 9. November, ab 18 Uhr im Egererschloss in Weyer eine Liedergeschichte, dessen Liebesbogen sich vom frivolen „Night and Day“ bis zum finalen „Nothing left to say“ spannt.

Die Besucher erwartet ein liebevoller, packender, herzzerreißender, sehnsüchtiger und starker Abend. Kartenverkauf (Vorverkauf 15 Euro / Abendkasse 18 Euro) im Eventzentrum Eisenwurzen: 07355/6255-36.